Политика

КПРФ: За возрождение Псковщины - земли русской!

Коммунисты Псковской области готовы взяться за решение давно назревших проблем региона и предлагают землякам детально проработанную программу действий. Об этом заявил первый секретарь обкома партии Петр Алексеенко, представляя предвыборную программу КПРФ на выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов «За возрождение Псковщины – земли русской!».

«Обновленный региональный парламент должен принимать более активное участие в жизни региона, - считает лидер псковских коммунистов. - В случае нашей победы на выборах будут усилены контрольные функции областного Собрания, в том числе за избирательными процедурами».

Коммунисты убеждены, что необходимо вернуть жителям Пскова и Великих Лук право самим выбирать глав муниципалитетов, а не наделять этим правом депутатов-бизнесменов, сделать институт выборов более демократичным, исключить любые «фильтры».

Надо решать все накопившиеся проблемы в условиях открытости и гласности, на базе наказов и предложений избирателей, с учетом их оценок ситуации. Формирование региональных и муниципальных органов власти должно происходить на основе профессионализма и высоких моральных качеств претендентов на руководящие должности, а не по принципу знакомства или родства.

«Мы будем добиваться отстранения от должности скомпрометировавших себя чиновников, руководителей муниципальных предприятий и учреждений. Главным критерием оценки деятельности депутатов и должностных лиц своевременность исполнения принятых решений и наказов избирателей. Коммунисты вынесут на обсуждение закон об отзыве любого депутата или выборного должностного лица», - заключил Петр Алексеенко.

19 сентября на выборах депутатов Псковского областного Собрания голосуем за КПРФ и кандидатов от нашей партии!

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское областное отделение политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации»