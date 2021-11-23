Политика

Названы кандидатуры для включения в новый состав членов облизбиркома

Кандидатуры для включения в новый состав членов Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса назвали на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению регионального парламента 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель парламентского комитета Алексей Севастьянов перечислил предложенные кандидатуры: Алексей Васильев, Константин Калиниченко, Сергей Ковальчук, Святослав Колинко, Илья Можаев, Олег Смирнов, Василий Темин.

«Надеемся, что все коллеги, кто впервые вступает в Избирательную комиссию Псковской области, будут работать на благо региона, на благо избирателей», - сказал председатель облизбиркома Игорь Сопов.

Напомним, не позднее 25 ноября Собранию депутатов необходимо назначить членов нового состава региональной Избирательной комиссии региона. Представленные кандидатуры включат в бюллетени для тайного голосования на предстоящей сессии.