Названы кандидатуры для включения в новый состав членов облизбиркома

Кандидатуры для включения в новый состав членов Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса назвали на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению регионального парламента 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Председатель парламентского комитета Алексей Севастьянов перечислил предложенные кандидатуры: Алексей Васильев, Константин Калиниченко, Сергей Ковальчук, Святослав Колинко, Илья Можаев, Олег Смирнов, Василий Темин.
Напомним, не позднее 25 ноября Собранию депутатов необходимо назначить членов нового состава региональной Избирательной комиссии региона. Представленные кандидатуры включат в бюллетени для тайного голосования на предстоящей сессии.