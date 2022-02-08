Политика

Татьяна Пасман получила удостоверение депутата Псковской гордумы

Удостоверение депутата Псковской городской Думы от партии «Яблоко» получила Татьяна Пасман. Ей передали мандат, освободившийся после сложения полномочий Дмитрием Пермяковым. Об этом с очередной 62-й сессии гордумы шестого созыва сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, в начале декабря представитель партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков сложил полномочия депутата Псковской городской Думы и уехал за границу. Его полномочия досрочно прекратили на сессии гордумы 24 декабря.

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Теперь Татьяна Пасман будет работать в качестве депутата девять месяцев, до окончания срока действующего созыва гордумы. При этом ранее она заявляла, что планирует участвовать в выборах в городскую Думу в сентябре 2022 года.