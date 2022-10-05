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Политика

На пост главы Великих Лук выдвинули одну кандидатуру

07.10.2022 10:16|ПсковКомментариев: 0

На пост главы Великих Лук выдвинули кандидатуру Николая Козловского. Об этом с сессии Великолукской городской Думы, которая проходит 7 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кандидатуру Николая Козловского выдвинула фракция партии «Единая Россия». Других предложений не было.

«Уважаемые депутаты! Я, как кандидат на должность главы города Великие Луки, в случае вашей поддержки и избрания на должность главы города, готов приложить весь свой опыт, знания, энергию для дальнейшего развития нашего города воинской славы Великие Луки», - обратился к парламентариям Николай Козловский.

Избранные депутаты в ответ оценили большой вклад Николая Козловского в развитие города Великие Луки.

Напомним, в 2021 году Николай Козловский был награжден орденом Почета за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

С марта по май 2009 года Николай Козловский являлся мэром города Великие Луки.

В мае 2009 года его избрали главой администрации города Великие Луки.

В марте 2012 года Николай Козловский был избран депутатом Великолукской городской Думы и главой города Великие Луки.

В сентябре 2017 года вновь избран депутатом Великолукской городской Думы и главой города Великие Луки.

В сентября 2022 года его избрали депутатом городской Думы.

Теги: #великие луки #выборы #глава города
Источник: Псковская Лента Новостей
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