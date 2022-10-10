Политика

Пётр Алексеенко выступил на совещании с коммунистами Северо-Запада

Трёхдневный семинар-совещание руководителей и партийного актива региональных отделений КПРФ Северо-Западного федерального округа состоялся в Санкт-Петербурге. Псковский обком КПРФ на нем представила группа членов партии во главе с секретарем Петром Алексеенко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении КПРФ.

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение КПРФ

Для участия в мероприятии в город на Неве прибыли представители партии из 11 субъектов страны, а также представители ЦК КПРФ во главе с заместителем председателя ЦК КПРФ Дмитрием Новиковым. На семинаре партийцы обсудили общественно-политическую ситуацию в стране и за ее пределами, а также задачи партии в текущей ситуации и на долгосрочную перспективу.

Пётр Алексеенко поделился с коллегами своим опытом партийной работы в Псковской области.

После официального закрытия семинара коммунисты посетили с экскурсией музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни». Они растянули огромную копию красного Знамени Победы у мемориала «Разорванное кольцо», побывали в музее «Дорога жизни» в Осиновце, а также возложили цветы к монументу «Цветок жизни».

Кроме того, в ходе мероприятия коммунисты возложили цветы к памятной доске нобелевского лауреата, а также депутата фракции КПРФ во втором, третьем и четвёртом созывах Государственной Думы Жореса Алферова, посетили крейсер «Аврора».