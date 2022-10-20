Политика

«Гайд-парк»: Виктор Остренко о проблемах 10-го округа и работе регионального парламента. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 20 октября. Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним актуальные проблемы 10-го избирательного округа и вопросы, связанные с деятельностью регионального парламента. В частности, Виктор Остренко рассказал об итогах состоявшегося недавно заседания комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по делам Севера и малочисленных народов.