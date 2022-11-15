В Борисе Елкине мы видим крепкого хозяйственника – представители ЛДПР

Крепким хозяйственником назвал главу города Пскова Бориса Елкина координатор Псковского городского отделения ЛДПР, депутат Псковской городской Думы Сергей Литвиненко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Координатор регионального отделения партии, руководитель фракции либерал-демократов в Псковском областном Собрании Антон Минаков добавил, что ЛДПР последовательно выступает за сокращение количества чиновников.
«У нас достаточно небольшой город, нам не нужно столько руководителей. Также мы обеими руками поддержали инициативу по сокращению количества областных депутатов. Будем говорить открыто: у нас небогатый регион, такой штат депутатов и чиновников, двое глав, параллельно выполняющих одни и те же функции, нам не нужны. Необходимо последовательно сокращать расход бюджета на чиновнический и депутатский аппарат», – пояснил он.