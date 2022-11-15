Политика

В Борисе Елкине мы видим крепкого хозяйственника – представители ЛДПР

Крепким хозяйственником назвал главу города Пскова Бориса Елкина координатор Псковского городского отделения ЛДПР, депутат Псковской городской Думы Сергей Литвиненко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Наконец-то в нашем городе принцип единоначалия. Партия ЛДПР поддержала Бориса Елкина на этом посту. Человек уже давно трудится в государственно-управленческой сфере. Считаю, что принцип единоначалия, когда спрос с одного человека, позволяет сократить бюрократические препоны для общения и координации действий. В настоящее время он показывает себя как руководитель, открытый к диалогу. К внесению каких-то изменений, которые мы предлагаем, он прислушивается. Если все так и дальше пойдет, это будет только плюс горожанам и в целом области, поскольку областной центр должен привлекать внимание, быть образцовым, а для этого нужен крепкий хозяйственник. Крепкого хозяйственника мы видим в Борисе Елкине», – сказал гость студии.

Координатор регионального отделения партии, руководитель фракции либерал-демократов в Псковском областном Собрании Антон Минаков добавил, что ЛДПР последовательно выступает за сокращение количества чиновников.

«У нас достаточно небольшой город, нам не нужно столько руководителей. Также мы обеими руками поддержали инициативу по сокращению количества областных депутатов. Будем говорить открыто: у нас небогатый регион, такой штат депутатов и чиновников, двое глав, параллельно выполняющих одни и те же функции, нам не нужны. Необходимо последовательно сокращать расход бюджета на чиновнический и депутатский аппарат», – пояснил он.