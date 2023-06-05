Политика

«Дом Советов»: Александр Котов об отчете губернатора, старте избирательной кампании и голосе оппозиции. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 5 июня. Гость студии — председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков обсудил с ним отчет губернатора Михаила Ведерникова, который депутаты утвердили на сессии регионального парламента 1 июня. Также речь пошла о старте избирательной кампании в Псковской области. Как Александр Котов оценивает пятилетку работы команды Ведерникова? Откуда у депутатов разных фракций такое единодушие в оценках отчета губернатора? Слышен ли голос оппозиции в региональном парламенте?