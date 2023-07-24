Политика

«Гайд-парк»: Игорь Сопов о муниципальном фильтре и «квартете» кандидатов в губернаторы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 июля. Гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним подготовку к губернаторским выборам, которые пройдут в псковском регионе 8 - 10 сентября. Речь, в частности, пошла о регистрации кандидатов и прохождении ими муниципального фильтра, о легитимности выборов, дистанционном электронном голосовании и о том, как на выборах будет осуществляться общественное наблюдение.