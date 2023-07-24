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Политика

Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг» с Алексеем Севастьяновым и Олегом Брячаком

26.07.2023 13:02|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Армрестлинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). На этот раз гостями студии станут депутаты Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов («Единая Россия») и Олег Брячак («Справедливая Россия - За правду»).

Поводом для проведения этого поединка стал недавний конфликт на сессии регионального парламента. Алексей Севастьянов обвинил Олега Брячака в том, что тот распространяет неправду, описывая ситуацию с мобилизованным псковским студентом, которого якобы хотели отчислить из учебного заведения. В свою очередь эсер возмутился тем, что его обвиняют во лжи. Возникла шумная перепалка и спикер Александр Котов даже был вынужден пойти на такой как шаг как отключение микрофона. Спор оппонентов получил общественный резонанс.

Сегодня будем расставлять точки над i. Ведущий Александр Савенко выяснит, кто тут говорит правду и будет ли комиссия по депутатской деятельности и регламенту рассматривать конфликт двух депутатов. Кроме того, в рамках программы «Армрестлинг» будут затронуты и другие актуальные темы, по которым позиции Алексея Севастьянова и Олега Брячака очевидно расходятся.

Телефон прямого эфира - 56-73-72. Звоните, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение.

Теги: #регион60 #Армрестлинг #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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