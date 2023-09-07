Политика

Наиболее мощные хакерские атаки на систему ДЭГ ожидаются утром 8 сентября

Наиболее мощные хакерские атаки на федеральную площадку дистанционного электронного голосования (ДЭГ) ожидаются утром в первый день голосования, 8 сентября, сообщил председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Олег Артамонов.

«Атаки, естественно, будут. Они уже идут, они идут в фоновом режиме практически всегда. Скорее всего максимальная их мощность будет 8 сентября в течение первой половины дня. Но как в предыдущие годы система не испытывала никаких проблем с этим, так мы рассчитываем, что и в этом году проблем не будет», — приводят слова Артамонова «Известия».

При этом у Артамонова нет никаких сомнений в готовности системы к этим атакам. Период наибольшей активности хакеров он аргументировал их психологией.

«У них это доходит вплоть до своеобразного соревнования между собой: кто быстрее, кто первым "положит" критически значимую систему. Потом к обеду они разочаруются, что система продолжает стабильно работать и начнут уходить на другие цели», — объяснил он.

Напомним, в этом году впервые избирательная кампания на территории всей Псковской области проходит с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах региона. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.

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Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября 2023 года.