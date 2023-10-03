Политика

Олег Брячак: «Новые люди», КПРФ и ЛДПР – союзники эсеров

Партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Новые люди», ЛДПР и КПРФ – это политические союзники, и если бы они объединились, у «Единой России» не осталось бы шансов на выборах. Такое мнение в программе «Армрестлинг» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил депутат Псковского областного Собрания от партии «Справедливая Россия - Патриоты – За правду» Олег Брячак.

«Новые люди, коммунисты, ЛДПР – это наши союзники. Понятно, у нас немножко отличаются программы, где-то амбиции наших вождей не дают объединиться и выиграть у вас выборы», - обратился Олег Брячак к своему оппоненту – заместителю председателя Псковского областного Собрания депутатов Александру Братчикову («Единая Россия»).

К партии «Единая Россия», продолжил Олег Брячак, справедливороссы относятся равнодушно, а партию «Яблоко» он и однопартийцы считают оппонентом.

«Почему бы вам не объединиться в одну партию? Будет как в Америке: есть демократы и республиканцы», - предложил Александр Братчиков.

«Это очень правильное решение было бы. И тогда, поверьте мне, на выборах у "Единой России" шансов бы не было», - ответил Олег Брячак.

При этом он отметил, что «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» и «Единая Россия» никогда не будут объединяться, поскольку у них принципиально разные позиции.