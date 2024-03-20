Политика

Матвиенко поручила подготовить обращение о вмешательстве Запада в выборы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по международным делам и комиссии по защите госсуверенитета подготовить обращение к международным организациям о попытках вмешательства стран Запада в выборы президента РФ.

Информацию о попытках вмешательства стран Запада в выборы президента РФ, в том числе о кибератаках со стороны этих государств, в ходе пленарного заседания палаты в среду предоставил глава комиссии по суверенитету Андрей Климов, пишет РИА Новости.

«Я хочу дать поручение комитету по международным делам, комиссии (по защите госсуверенитета – ред.), которую вы (Климов – ред.) возглавляете, подготовить обращение к парламентам, международным парламентским организациям, в ООН информацию о грубом вмешательстве Запада во внутренние дела Российской Федерации, в избирательный процесс в нарушение всех норм международного права. На фактах проинформировать, что они творили и что они делали», - сказала Матвиенко.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.