Политика

Александр Козловский: Яркий кандидат на пост главы Гдовского района пока не проявился

Роль глав муниципальных образований серьезно изменилась за последнее время, и найти ответственного кандидата на соответствующую должность не всегда просто. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Действующий руководитель Гдовского района покинул свой пост, в этом есть сложность. То, что Алексей Васильев покинул свой пост, было несколько неожиданно. На сегодняшний день ситуация в районе достаточно непростая, яркий лидер пока не проявился. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос все-таки будет закрыт. Люди активные, они работоспособные, они любят свою территорию, любят свою землю. Я думаю, что они консолидируются и выберут кандидата, который в последующем станет главой и будет заниматься районом», – сказал Александр Козловский.

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В Гдовском районе в этом и следующем году предполагается множество важных строек, поэтому работы там очень много, продолжил депутат.

«На сегодняшний день, конечно, работа главы района серьезно поменялась, потому что очень много проходит там изменений, мероприятий. Раньше все ходили и просили денег на проведение каких-то ремонтов, работ, строительство дороги. На сегодняшний день в разы увеличилось финансирование. С этим сразу же появился дефицит грамотных строителей, проектных организаций. Большая нагрузка легла на глав районов. Глава района должен иметь незаурядное здоровье, волю, потому что работать в таком режиме достаточно сложно», – уточнил Александр Козловский.