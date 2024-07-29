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Политика

«Единая Россия» выдвинула более 36 тысяч кандидатов на все уровни выборов

05.08.2024 16:39|ПсковКомментариев: 0

«Единая Россия» выдвинула более 36 тысяч кандидатов на все уровни выборов-2024. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, кандидаты без политического опыта, среди которых и участники СВО, составляют 61% от общего числа. Им «Единая Россия» уделяет особое внимание в ходе избирательной кампании, подчеркнул врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

«Задачу обеспечить участникам СВО – их выдвинуто 380 – максимальную поддержку при подготовке к выборам партия ставит как основную перед региональными отделениями в текущем избирательном цикле. Акцент на усилении этой работы сделал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на прошедшей встрече с думской фракцией. Методическое, юридическое сопровождение бойцы, которых партия сейчас выдвинула на осенние выборы, начали получать в ходе предварительного голосования. Теперь им предстоит новый сложный этап кампании, в конкуренции с кандидатами от других партий. Ребята должны быть уверены, что они могут на нас рассчитывать в новом для себя статусе. Так же, как и мы, вся страна рассчитывает на них в ходе СВО», – отметил Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что качественное сопровождение участников спецоперации на выборах – один из главных критериев эффективности партийных отделений.

«У этой категории кандидатов должна быть возможность получить консультации, технологическую поддержку, ответы на все возникающие вопросы от опытных товарищей по партии», – уточнил врио секретаря Генсовета.

Говоря о портрете кандидата от «Единой России», он также отметил, что членами партии являются 65% выдвинутых кандидатов, сторонниками - 35%. Треть кандидатов - женщины. Молодых людей до 35 лет – 15%.

Каждый четвёртый кандидат – представитель малого и среднего бизнеса, коммерческого сектора. Педагогов, общественников, соцработников, представителей медицины и ЖКХ, культуры – 45%. Госслужащих - 13%.

«Идёт активный этап кампании, сбор наказов и предложений на встречах с людьми. Кандидаты проводят реальную работу по поиску частных и системных решений на местах. Сделаем всё, чтобы эти процессы прошли на традиционно высоком организационном уровне», - заключил Владимир Якушев.

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский напомнил, что в Единый день голосования 8 сентября 2024 года в Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний: это дополнительные выборы депутата Псковской городской думы по округу №5, выборы главы Гдовского района, выборы депутатов Собраний депутатов вновь образованных пяти муниципальных округов, выборы и довыборы депутатов городского и пяти сельских поселений. В ходе выборов всего будут замещены 109 мандатов.

«Кандидаты от "Единой России" для участия в выборах определены в соответствии с Уставом партии на предварительном голосовании. По всем кандидатам в установленный законом срок были представлены в территориальные избирательные комиссии документы на выдвижение», - отметил Александр Козловский.

«Партия старается обновлять свои ряды, к участию в праймериз мы приглашали как действующих депутатов, так и молодежь, волонтеров, участников СВО. В этом году наша работа в предвыборный период не изменится, и партия направит все свои ресурсы на выборы всех уровней, чтобы наши кандидаты достойно прошли этот путь», - резюмировал Александр Козловский.

Напомним, председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с думской фракцией поручил оказать участникам СВО и новым кандидатам действенную помощь в проведении избирательной кампании-2024. Он отметил, что участники СВО пользуются большим доверием и уважением, они сегодня по-настоящему востребованы.

В Единый день голосования в сентябре 70 избирательных кампаний пройдут в 42 субъектах РФ. По результатам выборов будет замещено более 25 тысяч мандатов, в том числе в органы МСУ. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней – пройдут выборы в 13 законодательных собраний субъектов РФ, 21 городскую думу региональных столиц, также пройдут 10 кампаний по массовым выборам в органы местного самоуправления. Кроме того, пройдут прямые выборы мэров городов Анадырь и Абакан, глав 21 региона и состоятся довыборы депутатов Госдумы.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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