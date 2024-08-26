Политика

В ЦИК обсудят варианты доступа к порталу видеонаблюдения

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ рассмотрит возможность ограничения доступа к порталу видеонаблюдения за выборами в приграничных регионах с целью предотвращения использования его в разведывательных целях, о полном отказе от видеонаблюдения речи не идет. Об этом сообщил на заседании ЦИК РФ зампред комиссии Николай Булаев.

В ходе заседания, член ЦИК РФ Николай Левичев, находящийся в рабочей поездке в Брянской области, сообщил, что для граждан ряда приграничных районов региона могут возникнуть сложности в реализации своего избирательного права на выборах в сентябре, связанные с безопасностью. В связи с этим для минимизации рисков для избирателей, Левичев предложил ограничить раздачу паролей для доступа к порталу видеонаблюдения, чтобы исключить возможность входа из других географических точек.

«Мы имеем уже примеры, когда наш враг в ряде субъектов использует наши технологии в качестве технологий разведки, чтобы наносить удары по чувствительным для нас объектам. Люди, которые придут на участки, - это самая главная ценность для нас, и мы сейчас обсуждаем предложение, которое возникло в Брянской области [о вариантах доступа к порталу видеонаблюдения], и мы думаем, что это предложение будет актуально и для Ростовской области», - сообщил на заседании ЦИК РФ Булаев, добавив, что комиссия постарается к началу следующей недели подготовить проект решения с соответствующими рекомендациями.

Зампред ЦИК РФ подчеркнул, что речь не идет о полной отмене видеонаблюдения в приграничных регионах. «Мы сокращаем количество точек доступа, которые могут стать разведывательными центрами [для врага]. Мы доверяем всем, но, в момент, когда мы снимаем и показываем, и демонстрируем [происходящее на участках], в этих точках могут находиться другие люди с иными целями», - сказал он, добавив, что решение будет подготовлено совместно с Минцифры.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова в свою очередь заявила, что ЦИК никогда не отказывается от принципов открытости и доступности голосования. «Но на время таких событий - проведения СВО - мы имеем право для обеспечения безопасности наших избирателей замораживать на время те или иные применяемые наши стандарты, пока опасность не уйдет. <...> Надеюсь, что к следующему заседанию подготовим и рассмотрим особенности применения видеонаблюдения в данных регионах», - заявила она.

Доступ к служебному порталу с трансляциями происходящего на участках имеют избирательные комиссии, представители зарегистрированных кандидатов и партий, наблюдатели от общественных палат, уполномоченного по правам человека, представители Совета по правам человека, технические операторы (Минцифры России). Избиратели имеют возможность следить за трансляциями в центрах общественного наблюдения, пишет ТАСС.