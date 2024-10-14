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Общество

Толерантность, равноправие, интеграция: 15 октября отмечается Международный день белой трости

15.10.2024 07:30|ПсковКомментариев: 0

Международный день Белой трости — это не праздник, это своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире поражены слепотой или живут с той или иной формой нарушения зрения около 2,2 миллиарда человек. При этом около 80% всех людей, страдающих от нарушений зрения, — люди в возрасте 50 лет и старше. А поскольку в последние годы число пожилых людей увеличивается во многих странах, то и больше людей будет подвержено риску возрастных нарушений зрения.

История белой трости, как символа слепоты, берет начало в 1921 году. В британском городе Бристоле жил молодой профессиональный фотограф Джеймс Биггс, который после несчастного случая потерял зрение. Надо было начинать новую жизнь, и он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости. Но вскоре он понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил трость в белый цвет. И она стала заметна. Это новшество постепенно подхватили все незрячие не только Англии, но и всей Европы, а затем и многих других стран.

В 1950-60 годы по всему миру началась широкая кампания по изучению и разъяснению вопросов, связанных с жизнедеятельностью инвалидов и людей со спецпотребностями. Особенно социальная направленность в государственной политике того времени проявилась во многих европейских странах и США. И в результате американским конгрессом было принято решения об объявлении 15 октября Днём Белой трости, который впервые отметили в Америке в 1964 году.

Во всемирном масштабе Международный день Белой трости — символа незрячего человека — был утвержден 15 октября 1970 года по инициативе Международной федерации слепых. В последующие годы к данному движению присоединялись все новые страны.

Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня Белой трости в 1987 году.

Вообще трость — это не только символ незрячих людей, это их инструмент, их «глаза». Ведь звук от удара тростью о тротуар или мостовую позволяет незрячему услышать окружающее пространство и ощутить «высокие» препятствия (например, дома, деревья, столбы, припаркованные машины), скольжение трости по поверхности дороги — определить наличие «низких» (бордюров, ступенек, люков, ям), пишет calend.ru.

Главная цель сегодняшнего Дня — еще раз привлечь внимание общественности к проблемам незрячих людей, которые порой подолгу оставаясь незамеченными, живут рядом с нами и не видят всех красок окружающего мира, чтобы понять и принять друг друга такими, какие все мы есть: со всеми достоинствами, отрицательными и положительными сторонами характера, сложностями и спецификой.

Поэтому традиционно к этому Дню во многих странах силами общественных организаций и волонтеров организуются различные мероприятия — семинары и встречи, тренинги и короткие лекции, популярно рассказывающие всем желающим о том, кто такие незрячие, зачем им нужна белая трость и как им можно помочь. Также проводятся турниры и соревнования между зрячими людьми, которым специально завязывают глаза; в СМИ выходят передачи и статьи о жизни, работе и успехах незрячих людей.

«Толерантность, равноправие, интеграция» — вот главные слова Международного дня белой трости.

Теги: #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
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