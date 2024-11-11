Политика

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об изменениях после муниципальной реформы

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гостья студии – глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова. Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ней изменения, которые произошли после преобразования района в муниципальный округ.

Оправдались ли ожидания? Как именно преобразование района в округ изменило модель управления муниципалитетом? В чем основные преимущества этой модели? Позволяет ли преобразование в округ более рационально использовать средства? Об этом и многом другом – в эфире.