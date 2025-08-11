Политика

В псковском облизбиркоме рассказали о формировании итоговых протоколов голосования

Теперь итоговые протоколы после закрытия избирательных участков формируются на компьютерах, а в ГАС «Выборы 2.0» данные загружаются через QR-код. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Псковской области

Это ускорило процесс на несколько часов и исключило возможные ошибки, уточнили в облизбиркоме.

«После закрытия избирательных участков и начала подсчёта голосов каждая участковая избирательная комиссия (УИК) составляет итоговый протокол — ключевой документ для всей избирательной системы. Именно он загружается в государственную автоматизированную систему "Выборы 2.0" и становится частью общего информационного потока», - пояснила председатель ТИК Усвятского района Анна Бояринова.

В протоколе указываются:

общее количество выданных бюллетеней;

число голосов за каждого кандидата;

количество погашенных и испорченных бюллетеней.

Раньше (до 2017 года) протоколы заполняли вручную. После подписания их доставляли в территориальную избирательную комиссию (ТИК), где данные также вручную вносили в систему ГАС «Выборы 2.0». Это занимало много времени.

Сейчас все УИК оснащены компьютерами со специализированным программным обеспечением для формирования итоговых протоколов. Оператор вносит контрольные цифры, а при любом несоответствии программа сразу сигнализирует об ошибке и указывает, где именно она допущена.

После окончательной проверки система формирует уникальный QR-код, который «считывается» только ГАС «Выборы 2.0». Члены УИК передают протокол в ТИК, где код сканируется, а данные автоматически загружаются в систему.

«Результат — человеческий фактор сведен к минимуму, а обработка данных стала быстрее на несколько часов по сравнению с ручным формированием. Ошибки в итоговых данных практически исключены. Переход от бумажных протоколов к цифровым технологиям сделал выборы более эффективными, безопасными и прозрачными, усилив доверие граждан к их результатам», - заключили в облизбиркоме.

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.