Политика

За кого будут голосовать псковичи, рассказал Илья Стрелков

08.09.2025 17:31

Экспертный клуб «Псковский регион» провел уличный опрос в Пскове с 5 по 7 сентября. Они опрашивали жителей, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, сообщил политолог Илья Стрелков в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). 

В опросе приняли участие 415 респондентов (статистическая погрешность результатов составляет 3%). Результаты опроса получились такими:

  • «Единая Россия» - 66%;
  • ЛДПР - 11%;
  • КПРФ - 8,5%;
  • «Новые люди» - 6,2%;
  • «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 4,3%;
  • «Яблоко» - около 4%.

«У нас в регионе очень хороший показатель у "Единой России" уже с 2020 года, они постоянно набирают свои очки. Про борьбу ЛДПР и КПРФ - это очень актуально. Потому что если мы возьмем КПРФ, то на вашей ленте, в том числе, мы видим посты, что внутри партии есть проблемы. Если даже брать Гдовский район, там, наверное самая острая борьба идет. Коммунисты, которые считались коммунистами на самом деле, выходят из партии», - отметил политолог. 

Напомним, что на прошлой неделе несколько коммунистов написали заявления о выходе из партии. 

«Такие проблемы существуют, и тот самый "трехглавый дракон" - Алексеенко (Петр, глава обкома КПРФ, - ред.), Михайлов (Дмитрий, лидер фракции КПРФ в областном Собрании, - ред.) и Баев (Александр, депутат Псковской гордумы от КПРФ, - ред.) - что-то видимо не то делает, но это личное мнение. Поэтому на этом фоне ЛДПР выглядит очень даже неплохо. Минакову (Антону, координатору ЛДПР в Псковской области, - ред.) удалось привезти в регион Леонида Слуцкого (председателя ЛДПР, - ред.). Минаков явно усиливается благодаря этому событию, а коммунисты этого не делают», - сказал Илья Стрелков. 

Напомним, в Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.

Источник: Псковская Лента Новостей
Лента новостей
