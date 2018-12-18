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Общество

Максимальный период предоставления субсидий на возмещение затрат по оплате труда инвалидов увеличится до 9 месяцев

24.12.2018 11:11|ПсковКомментариев: 0

Максимальный период предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение затрат по оплате труда инвалидов в течение одного года планируют увеличить с 6 до 9 месяцев. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассмотрен на заседании комитета по бюджету Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике.  

Как пояснил председатель комитета Псковской области по труду и занятости населения Сергей Аржаников, документ разработан в целях содействия трудовой занятости инвалидов в Псковской области и поддержки юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и формы собственности с численностью работающих инвалидов более 50% от общей численности работников путем субсидирования затрат на оплату труда.

На территории Псковской области действуют четыре коммерческие организации с численностью работающих инвалидов более 50% от общей численности работников: ООО «Предприятие слепых «Нива», ООО «Псковское социально-реабилитационное предприятие Всероссийского общества глухих», ООО «Печорское предприятие «ВОСХОД», ООО «Великолукское предприятие «ВЕЛОС».

Всем вышеуказанным организации с 2014 года по настоящее время предоставляется субсидия на возмещение затрат по оплате труда инвалидов.

Согласно документам, предоставляемым юридическими лицами для возмещения расходов, ежегодно возмещаются расходы по заработной плате 149 инвалидов. Размер субсидии на возмещение расходов по заработной плате одного инвалида составляет 20,7 тыс. рублей. В связи с этим сохранена численность работающих инвалидов, предотвращено падение производства, обеспечена стабильная работа предприятия.

Члены комитета рекомендовали принять документ на ближайшей сессии в двух чтениях. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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