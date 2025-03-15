Михаил Дзюдзе: Говорить со сцены – это отдельная профессия

Заслуженный артист России Михаил Дзюдзе представит новую программу «Концерт для контрабаса с абсурдом» в Пскове в рамках 51-го Фестиваля русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова 19 марта. Выступление станет результатом тщательной подготовки, включающей обучение актёрскому мастерству и урокам сценической речи. О процессе подготовки Михаил Дзюдзе рассказал в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) в новом выпуске «Беседка».
Михаил Дзюдзе отметил, что выступать в качестве рассказчика и актёра стало новым творческим опытом для него. Он подчеркнул важность умения говорить со сцены, назвав это отдельной профессией. Артисту пришлось взять уроки сценической речи.
Напомним, выступление «Концерт для контрабаса с абсурдом» состоится в Пскове 19 марта в сопровождении камерного состава Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением дирижера Александра Антонова.