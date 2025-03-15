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Михаил Дзюдзе: Говорить со сцены – это отдельная профессия

Заслуженный артист России Михаил Дзюдзе представит новую программу «Концерт для контрабаса с абсурдом» в Пскове в рамках 51-го Фестиваля русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова 19 марта. Выступление станет результатом тщательной подготовки, включающей обучение актёрскому мастерству и урокам сценической речи. О процессе подготовки Михаил Дзюдзе рассказал в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) в новом выпуске «Беседка».

Михаил Дзюдзе отметил, что выступать в качестве рассказчика и актёра стало новым творческим опытом для него. Он подчеркнул важность умения говорить со сцены, назвав это отдельной профессией. Артисту пришлось взять уроки сценической речи.

«Для меня это был новый опыт, особенно с творческой точки зрения. Я попробовал себя в роли рассказчика и даже, в какой-то степени, актёра. Мне пришлось брать уроки актёрского мастерства, уроки сценической речи. Вот, теперь я стал говорить по-другому, меня теперь слышат и понимают, потому что играть со сцены, исполнять на инструменте — это одно, тоже очень трудно, этому тоже нужно учиться. И нужен репертуар, куча других проблем. Но говорить со сцены — это другая профессия. И если ты вышел на сцену и заявил такую серьёзную программу, с таким серьёзным автором Хармсом, то тебе надо учиться. И мне пришлось брать уроки сценической речи. Поэтому для меня это новый опыт», - рассказал Михаил Дзюдзе.

Напомним, выступление «Концерт для контрабаса с абсурдом» состоится в Пскове 19 марта в сопровождении камерного состава Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением дирижера Александра Антонова.