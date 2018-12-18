Общество

Областные власти сосредоточат в своих руках полномочия по формированию маршрутной сети в муниципалитетах

Областные власти сосредоточат в своих руках полномочия по формированию маршрутной сети в муниципалитетах. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проект закона Псковской области «О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области и органами государственной власти Псковской области полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» рассмотрен сегодня на заседании комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике.

Как пояснил и. о. председателя государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков, законопроектом предусматривается перераспределение всех полномочий по организации регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, возложенных федеральным законом № 220-ФЗ на органы местного самоуправления городских округов, городских поселений и муниципальных районов Псковской области.

Законопроект подготовлен в целях повышения эффективности организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым и нерегулируемым тарифам на территории Псковской области.

«Анализ действующей сети муниципальных маршрутов выявил необходимость комплексного подхода к формированию маршрутов с учетом сети межмуниципальных маршрутов, полномочия по установлению, изменению и отмене которых отнесены федеральным законом № 220-ФЗ к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Реализовать комплексный подход возможно в случае выполнения органами исполнительной власти области объединенных полномочий по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Председатель бюджетного комитета Борис Полозов поинтересовался, не приведет ли принятие законопроекта к коллапсу в муниципалитетах. «Сейчас нареканий на маршрутную сеть в муниципалитетах больше, чем достаточно», - отметил от.

«Коллапса не будет?» - спросил Борис Полозов. «Надеемся, что не будет», - ответил Игорь Сильченков. Он подчеркнул, что областной комитет будет систематизировать работу по организации маршрутов с учетом позиции муниципалитетов.

Парламентарии рекомендовали принять законопроект на сессии Собрания 25 декабря.