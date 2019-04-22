Общество

Среди псковских детей все чаще встречается педикулез - Наталия Соколова

Среди псковских детей все чаще встречается педикулез, в регионе в два раза увеличилось заболевание туберкулезом среди несовершеннолетних, растет и количество диагнозов среди детей различных нервных заболеваний. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 24 апреля, на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова в ходе доклада о своей деятельности за прошлый год.

Отвечая на вопрос председателя комитета Виктора Антонова «Как вы оцениваете здоровье псковских детей?», Наталия Соколова отметила, что ее удивляют данные статистики, согласно которым увеличивается количество детей 1-й и 2-й группы здоровья, хотя чисто внешне видно, что много детей с 3-й и 4-й группами.

Особенно ее волнует тот факт, что драматично увеличилось количество детей, больных педикулезом. «Я своими руками чистила головы детей, приезжающих в Артек. Каждый десятый ребенок был болен педикулезом!» - констатировала она.

По ее мнению, причина такого положения дел кроется в том, что девочки ходят в школу с распущенными волосами, что в советское время было недопустимо.

Волнует омбудсмена и то, что в регионе в два раза увеличилась заболеваемость туберкулезом среди детей, тогда как, по замечанию Виктора Антонова, в советское время в области туберкулеза у детей не было вообще. Увеличивается и количество детей с нервными заболеваниями. «И это серьезная проблема», - подчеркнула Наталия Соколова.

В плане здоровья, добавила она, необходимо также работать с родителями по поводу вакцинации. «К сожалению, много родителей не принимают никакие контраргументы и выступают против прививок», - посетовала омбудсмен.