Общество

Когда снаряд попал под пал: насколько опасны сегодня стихийные пожары в местах боев ВОВ в Псковской области

Палы травы и лесные пожары в Псковской области ставят под угрозу жизни и имущество людей. Такие стихийные возгорания опасны еще больше, когда охватывают территории, где остались боеприпасы Великой Отечественной войны. Псковская Лента Новостей узнала, насколько сегодня для региона вредоносно это слияние пламени, снарядов и мин. Выяснила, как часто и где обнаруживаются губительные поствоенные находки, а также - как с ними справляются ответственные ведомства.

По сводкам МЧС, материалам СМИ, комментариям, фотографиям и видеозаписям очевидцев, весна традиционно обернулась для Псковской области многочисленными палами травы и лесными пожарами. Ситуацию усугубляет то, что Великая Отечественная война оставила на территории региона множество боеприпасов. Ведь их до сих пор обнаруживают каждую неделю.

«Когда в начале апреля у нас был поисковый выезд в Лобаны (деревня в Палкинском районе - ред.), местные рассказали, как рядом горел большой участок травы, и там бахнул боеприпас - все собаки перепугались, - вспоминает командир поискового отряда Псковского района «Обелиск» Павел Васильев. - Хорошо, место безлюдное - никто не пострадал».

На фото: командир поискового отряда Псковского района «Обелиск» Павел Васильев. Источник: Писковская средняя школа

В 1942 - 1944 годах там, у границы Палкинского и Псковского районов, был Псковско-Островский участок линии немецких оборонительных рубежей «Пантера». Поисковик уверяет, до сих пор вдоль этого участка - полно взрывоопасных предметов Великой Отечественной войны. И каждый из них в сезон палов травы представляет собой угрозу еще больше.

«Если кто-то будет тушить такой пожар - может и подорваться, - отмечает Павел Васильев. - Слышал, на прошлой «Вахте памяти», когда поисковики нашли не одну сотню боеприпасов, неподалеку начался лесной пожар - так за него и браться не хотели, боялись».

«Вахта памяти» - ежегодная всероссийская акция по обнаружению непогребенных останков военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне. Проводится в полевых условиях.

В 2018 году мероприятие прошло в Пустошкинском районе, у озера Жадро, в местах боев 3-й ударной армии, 150-й стрелковой Идрицкой дивизии.

«Вахта памяти» под угрозой срыва?

«То есть проблема стоит остро, но это не заставляет силовиков активнее чистить от ВОПов область, - констатирует поисковик. - Думается, подход такой: когда боеприпас - у деревни, то его еще обезвреживают, когда же - в лесах или болотах, то пусть и дальше лежит. А у нас же скоро следующая «Вахта»…».

Планируется, что в 2019 году акция пройдет уже в 25 раз, у деревни Старицы Себежского района, с 25 апреля по 8 мая. На это место ожесточенных боев должны приехать поисковики из России, Латвии, Белоруссии, Казахстана.

«Мы каждый год заявляем в ведомства, чтобы на это мероприятие выделили саперов, сразу уничтожать взрывоопасные находки, но в последние годы никто к нам не приезжает, - сетует Павел Васильев. - А недавно я вообще слышал, что «Вахта» под угрозой срыва: нас не хотят пускать в лес, из-за запрета».

По постановлению администрации Псковской области, в регионе - особый противопожарный режим. С 10 апреля установлены запреты на посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой растительности, мусора, приготовление пищи на открытом огне и других пожароопасных действий.

По данным ГУ МЧС России по Псковской области, в 2019 году на территории региона зафиксировано больше 70 лесных пожаров, на площади - около 80 гектаров, больше 1000 палов травы, по площади - свыше 800 гектаров.

Поисковики - добровольные пожарные

Однако руководитель военно-патриотического поискового объединения Псковской области «След Пантеры» Геннадий Корольков уверен, что все не так безнадежно.

На фото: руководитель военно-патриотического поискового объединения Псковской области «След Пантеры» Геннадий Корольков. Источник: Общественная палата Псковской области

«"Вахту" мы перенести не можем: трава поднимется - ничего не увидим. Поэтому вопрос решен, - уверяет поисковик. - Проблему обсудили с Валерием Филимоновым (начальником ГУ МЧС России по Псковской области, - ред.). Подписываем соглашение. Поисковики становятся добровольными пожарными, как на акции, так и в целом».

В пресс-службе главного регионального управления ведомства подтвердили слова Геннадия Королькова.

«Кроме того, Сергей Дмитриев (руководитель аппарата администрации Псковской области, - ред.) сказал, что на «Вахте» будет пожарная машина, - сообщает Геннадий Корольков. - Что касается саперного обеспечения - мы подали заявку. Со слов руководства регионального МЧС, к нам в лагерь должны 2 - 3 раза приехать за найденными боеприпасами. Так что, надеемся, все пройдет без эксцессов…».

Для поисковиков - ресурсов не хватает

Обнадеживает, что главный специалист (по разминированию) аварийно-спасательной службы (АСС) Псковской области управления обеспечения деятельности в ЧС Николай Елагин не припомнит, чтобы от боеприпасов Великой Отечественной войны, сработавших из-за пала травы или лесного пожара, в регионе кто-то пострадал.

На фото: главный специалист (по разминированию) аварийно-спасательной службы (АСС) Псковской области управления обеспечения деятельности в ЧС Николай Елагин

Областное управление обеспечения деятельности в ЧС - подчиненное подразделение ГУ МЧС России по Псковской области.

«Но, само собой, в этих условиях такие взрывоопасные предметы - еще опаснее», - отмечает Николай Елагин.

Последний случай из практики специалиста, когда пролежавший на территории региона боеприпас сдетонировал от стихийного огня, произошел в июле 2018 года, у деревни Боровик Псковского района.

«Лесной пожар. Предположительно, был боеприпас калибра до 50 миллиметров. Слава богу, никого не задело, - продолжает Николай Елагин. - Что касается «Вахты памяти», - к сожалению, из-за малочисленных ресурсов мы зачастую не можем ездить к поисковикам. Если будем - много заявок из населенных пунктов не отработаем».

Сейчас территорию региона очищают от таких боеприпасов всего 2 группы разминирования АСС. В поисково-спасательном отряде в Пскове - 4 спасателя-сапера, в Великих Луках - тоже 4. Расширять штат - в планах нет.

ВОПы и самые опасные из них

«По сути, взрывоопасный предмет или ВОП - устройство со взрывчатым веществом, способным навредить людям, животным, социально значимым объектам, - конкретизирует Николай Елагин - Срока годности у тротила нет. Любой такой предмет - риск. Для взрыва - достаточно механического или термодинамического воздействия».

В 2019 году зафиксировано 49 заявок от жителей, об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны, больше всего - 14 - приходится на Псковский район. Специалистам удалось обезвредить 64 боеприпаса разного тротилового эквивалента. А в прошлом году - 356.

На фото: боеприпас, найденный 4 апреля 2019 года в Великих Луках, на проспекте Гагарина, у дома № 156

На фото: боеприпас, обнаруженный 4 апреля 2019 года в Новосокольническом районе

«Случается, что люди ничего такого не находят неделями, но это в основном зимой, когда не проводятся земляные и хозяйственные работы, - отмечает Николай Елагин. - Это оружие - в основном на поверхности. И большинство - артиллерийские снаряды, минометные мины советских и германских войск. Еще встречаются гранаты, противотанковые и противопехотные мины. Сталкиваемся и с американскими и французскими боеприпасами. Но самые опасные - от десятков килограммов до нескольких тонн тротила - авиабомбы».

В 2019 году специалисты обнаружили в Псковской области 2 авиабомбы, а в 2018 - 11. Их уничтожением занимаются сотрудники Невского спасательного центра МЧС России, расположенного в Санкт-Петербурге.

«Если нет угрозы для жизни и соцобъектов - авиабомбу подрывают на месте. В противном случае - везут на «КамАЗах», нередко - оснащенных манипулятором, на специальные площадки, отведенный для этого карьер», - рассказывает Николай Елагин.

По требованиям системы гражданской обороны, предназначенная для уничтожения ВОП, удаленная от населенных пунктов площадка есть в каждом районе Псковской области.

«Нельзя сказать, когда очистим область»

«Та же участь и у других ВОП, только с ними область справляется своими силами, - продолжает специалист. - Группа разминирования АСС совместно с военными, у которых с собой - тротил для уничтожения боеприпаса, и полицейскими, огораживающими территорию, реагирует по заявке в полицию».

В управлении Росгвардии по Псковской области добавили, что их взрывотехники, из ОМОНа, тоже откликаются на обращения полицейских. Обезвреживают от одной до нескольких опасных находок, когда сотрудники АСС заняты, а для перевозки - используют передвижной комплекс «Аракс».

«Боеприпас, чувствительный к механическим воздействиям, - подрывают тут же. То же самое происходит, когда его не идентифицировать, - подчеркивает Николай Елагин. - Заряд для уничтожения зависит от калибра ВОПа. А перевозятся лишь те ВОП, которые не могут самопроизвольно сработать».

Для транспортировки боеприпаса сотрудники АСС помещают его в «Газель», где находится лишь водитель. Кабина - за бронелистом. Если ВОП повышенной степени опасности или его все-таки предстоит везти через населенный пункт - используется система защиты «Фонтан-М».

«Когда боеприпасов больше 5 - их в ящиках с песком перевозят военные. На специальных оборудованных грузовиках», - добавляет специалист.

Эти «КамАЗы» и «Уралы» оснащены защитной стеной между кабиной и кузовом, а также - цепями для отведения статического напряжения, искрогасителями.

«Нельзя сказать, когда очистим область. Проблема решится быстрее, если граждане, нашедшие взрывоопасные предметы, будут чаще обращаться в полицию», - заключает Николай Елагин.

Граната «Ф-1» (лимонка), противотанковая мина «ТМ-35», граната «РГД-40», артснаряд (76 мм), минометная мина (82 мм)

Класс инструктажа аварийно-спасательной службы Псковской области

Штрафовать за добропорядочность?

Однако далеко не все жители региона, когда обнаруживают ВОП Великой Отечественной войны, спешат куда-то звонить. Пскович Дмитрий Архипов понимает этих людей. Так чем же вызвано нежелание обезопасить родной край?

«Как-то выбрался на природу отдохнуть, в страйкбол сыграть, и нашел "Ф-1", на боевом взводе. У границы Псковского и Гдовского районов. Чудо, что ничего не случилось», - вспоминает Дмитрий.

Источник: личный архив Дмитрия Архипова

По данным АСС, последний случай, когда житель Псковской области пострадал от ВОПа произошел весной 2017 года: в Псковском районе, у деревни Сидорово, на минометной мине, лежавшей под костром, подорвался сжигавший ветки чистильщик дренажных канав. До этого, летом 2016 года, в Пушкиногорском районе осколочное ранение получил игравший со снарядом десятилетний мальчик. А еще раньше, в 2013 году, в Псковском районе, у деревни Красные Пруды, от сработавшего устройства погиб ягодник.

«Сообщил я о своей находке как добропорядочный гражданин. Участкового и сапера 2 часа ждал. Разъяснениями занимались час. И меня же еще штрафовать хотели, за незаконные раскопки. А об отказе в возбуждении уголовного дела только недели через две уведомили».

Примечательно, что, по статье 222.1 УК РФ, лицо, добровольно сдавшее обнаруженные взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от обозначенной там уголовной ответственности: до 5 лет лишения свободы, штраф до 100 тысяч рублей. По этой статье, по данным УМВД России по Псковской области, в 2018 году заведено 61 уголовное дело, в 2019 - уже около 20.

Не будет проволочек - помогут копатели

К тем, кто намеренно идет по следам сражений, внимание пристальнее.

«Сотрудники спецслужб приходили. Спрашивали, кто взрывчатые вещества выплавляет, продает, - пример от копателя «по войне» Ильи. - Поэтому если попадается взрывоопасный предмет - закапываю его и ухожу. Не нужны мне эти "почему?", "зачем?" и лишние бюрократические проволочки. Когда впервые наткнулся на такой снаряд, на Кирпичах (псковский микрорайон Лопатино, - ред.), от испуга с горки кубарем скатился. Потом - и по двадцать в одной траншее видел».

О том, где искать, копатели узнают из книг, интернет-сайтов, архивных документов. С собой - металлоискатель, лопата, навигатор.

«В России к человеку с металлоискателем относятся с недоверием, - разъясняет мужчина. - Я знаю тех, кто "крутит" снаряды (обезвреживает, вынув взрыватель, - ред.). У некоторых - пальцев нет…»

По данным из аварийно-спасательной службы, более чем за 20 лет зафиксировано 3 смерти из-за разбора «исторического» боеприпаса.

«Копатели предпочитают себя не разоблачать. Поэтому жалко, нельзя анонимно выслать полицейским координаты ВОПа и уйти. От таких находок обезопасить область мы бы очень помогли», - считает Илья.

Можно и анонимно, и безопасно

Но в пресс-службе УМВД России по Псковской области уверяют: анонимно сообщить о местонахождении этих боеприпасов - можно!

«Житель может связаться с нами, сказать, где именно видел взрывоопасные предметы, и уйти, раз ему так хочется. То есть не будет фигурировать в наших документах. И на такую заявку мы обязаны отреагировать, направить МЧС, - сообщают в ведомстве. - Тем же, кто обращается и на месте добросовестно дожидается силовиков, никакая правовая ответственность не грозит. Правда, оформление может занять много времени. Ну а к людям с металлоискателями, действительно, - подозрения есть. Все-таки не с граблями или пейнтбольным ружьем…».

Всех же, кто хочет абсолютно безопасно соприкоснуться с оставшейся на Псковщине атрибутикой Великой Отечественной войны, приглашает в Военно-исторический музей-заповедник (Остров и деревня Холматка Островского района) его директор Петр Гринчук.

На фото: директор Военно-исторического музея-заповедника (Остров) Петр Гринчук

«У нас - множества экспонатов тех времен. И речь не только о боеприпасах, но и о военной технике, стрелковом оружии. Часть - раздобыта своими силами, собственным поисковым отрядом, - отмечает директор музея-заповедника. - Кроме того, у нас появился новый отдел - военного мундира. Под коллекцию мундиров 1941 - 1945 годов отведен целый этаж».

Источник: Военно-исторический музей заповедник (Остров)

А тех, кто хочет увидеть такие тематические предметы в действии, музей приглашает на «Линию Сталина». Планируется, что этот фестиваль реконструкторов пройдет 14 июля, в Холматке.

Алексей Назаров