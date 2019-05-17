Общество

Укреплять престиж отцовства и материнства призвал Владимир Путин

Укреплять престиж отцовства и материнства призвал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости. По мнению главы государства, это принципиальная задача.

«В современном полном противоречий мире принципиальная задача - укреплять сам престиж отцовства и материнства, общественный статус тех, кто растит и воспитывает много детей, дарит счастье и тепло домашнего очага тем, кто остался без попечения родителей, оказался в трудной жизненной ситуации в юном возрасте», - сказал Путин на церемонии вручения орденов "Родительская слава" многодетным семьям.

«Такие семьи, такие люди, как вы - достояние и благословение нашей страны, и мы будем стремиться к тому, чтобы только прибывало», - добавил он.

«Вы и есть те самые главные люди, которые определяют жизнь нашей страны, от таких, как вы, будет зависеть будущее нашей страны, потому что все в руках таких молодых людей, как ваши дети. А они будут делать и жить так, как вы их благословите, как вы их учите, какое воспитание вы им дадите», - отметил президент.

В завершении церемонии глава государства вспомнил слова одного из награжденных. «Мне заполнились слова о том, что в 90-е годы рождались наши дети, и мы тогда не думали о какой-то там поддержке, просто хотели иметь большую семью, хотели иметь детей, не ждали какую-то оценку от кого бы то ни было. Вот все это, действительно, от Господа, понимаете, от вашей души, от вашего сердца», - сказал президент.