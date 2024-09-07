Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с альпинистом, который несколько раз восходил на Эльбрус

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Железные люди», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня в гости к ведущему Георгию Пономареву пришел альпинист Сергей Карпушкин. Он уже и сам не помнит, сколько раз восходил на Эльбрус и Казбек, а недавно взошел на пик Ленина — одну из высочайших вершин Центральной Азии.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.