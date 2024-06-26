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В России и мире

Турчак лидирует на выборах главы Республики Алтай

08.09.2024 20:43|ПсковКомментариев: 0

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак от партии «Единая Россия» лидирует на выборах главы региона с 70,05% голосов избирателей после обработки 0,42% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.

Фото: пресс-служба «Единой России»

Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Александр Кириллов от ЛДПР, набравший 13,74% голосов, третьим идет Олег Добрынин от партии «Родина», получивший 4,12%, пишет РИА Новости

Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Турчак заявил, что пойдет на выборы главы Республики Алтай, намерен заручиться поддержкой ее жителей.

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Пресс-портрет
Турчак Андрей Анатольевич Врио главы Республики Алтай Путин Владимир Владимирович
Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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