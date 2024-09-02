Политика

В «Единой России» заявили об историческом максимуме результатов в ЕДГ

У партии «Единая Россия» исторический максимум результатов в Единый день голосования-2024 в ряде регионов. Об этом сообщил президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин на ВСК с председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым.

Фото: «Единая Россия»

В основе результата успешных кампаний партии лежали три группы факторов, отметил Константин Костин.

«Во-первых, это контекст спецоперации, патриотическая консолидация, патриотический консенсус. Второе – это социально-экономическая стабильность. И третье – это умелая работа по региональной повестке. И по каждому из этих факторов у "Единой России" практически максимальная оценка. До выборов в Госдуму ещё два года. И этот результат, как минимум, хотелось бы сохранить, а, возможно, и нарастить. По крайней мере, результаты, о которых мы сегодня говорили в Москве, в Хабаровском крае, в Республике Алтай говорят о том, что ресурсы и потенциал для этого точно есть», - подчеркнул Константин Костин.

Напомним, врио главы Республики Алтай Андрей Турчак от партии «Единая Россия» лидирует на выборах главы региона с значительным отрывом.

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4 июня президент России Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Турчак заявил, что пойдет на выборы главы Республики Алтай, намерен заручиться поддержкой ее жителей.