Общество

Сербские десантники отработают прыжки на тренажерах из Пскова

В рамках проведения международного совместного российско-сербско-белорусского учения «Славянское братство-2019» планируется десантирование подразделения Сербской армии из самолетов военно-транспортной авиации ВКС России с парашютными системами Д-10, стоящих на вооружении российских ВДВ, сообщает пресс-службе Минобороны.

В настоящее время ведется подготовка сербских военнослужащих к парашютным прыжкам руководством российских инструкторов по воздушно-десантной подготовке (ВДП).

«Подобные учения проводятся пятый год подряд, и часть личного состава Сербской армии имеет опыт десантирования на российских парашютных системах», - отметил помощник руководителя учения по десантированию с российской стороны полковник Кенес Кужахметов. - Вместе с тем, при подготовке сербских десантников особое внимание уделяется совершению прыжка из самолета Ил-76», - подчеркнул он.

В период с 17 по 21 июня российскими инструкторами будут проведены занятия с десантниками Сербии по изучению парашютных систем и наземной отработке элементов прыжка с использованием снарядов и тренажеров полевого воздушно-десантного комплекса, специально доставленного для этих целей из Пскова.

В плановом совместном российско-сербско-белорусском тактическом учении, проводимом в рамках международного военного сотрудничества в период с 14 по 27 июня, принимает участие более 600 военнослужащих от трех стран.

На первом этапе учения, которое проходит с 15 по 21 июня, военнослужащие дружественных армий отработают вопросы взаимодействия при выполнении тактических задач международного коалиционного подразделения, проведут занятия по огневой и воздушно-десантной подготовке.