Общество

Для псковских предпринимателей сделают новые нормативы по сбросу загрязнений в сточные воды

И. п. главы Пскова Елена Полонская поручила муниципальному предприятию «Горводоканал» произвести предварительный расчет новых нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова. Такое поручение и.п. главы города дала на рабочем совещании по вопросу изменений нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ, применяемых «Горводоканалом» для взыскания платы за превышение нормативов сброса по составу сточных вод.

Как отметила Елена Полонская, после предварительно расчета новых нормативов можно будет вернуться к обсуждению соответственного вопроса, вынести тему на одну из осенних сессий Псковской городской Думы.

Представители бизнес-сообщества напомнили, что действующие нормативы были утверждены постановлением Псковской городской Думы в 2003 году. По мнению предпринимателей, нормативы требуют пересмотра, потому что исполнять их невозможно, тогда как «Горводоканал» в полном соответствии с законом регулярно выставляет предприятиям немалые счета за сверхнормативные сбросы.

«Все это создает серьезную дополнительную финансовую нагрузку на промышленный сектор, что может привести к крайне негативным последствиям. Поэтому мы и обратились к вам в поисках компромисса - с тем, чтобы были учтены и интересы промышленников», - отметил представитель племрепродуктора «Назия».

В совещании приняли участие заместитель главы администрации города Елена Жгут, директор псковского «Горводоканала» Константин Болотин, руководители предприятий Пскова и Псковского района.