Общество

Сокращенные рабочие дни могут ожидать псковичей из-за аномальной жары в СЗФО

Грядущая неделя в регионах СЗФО по обещаниям синоптиков обещает быть аномально жаркой, что негативно влияет на условия труда. Эксперт по трудовому праву, юрист российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru Татьяна Нечаева рассказала, может ли сотрудник рассчитывать на короткий рабочий день из-за жары.

Согласно статье 22 ТК РФ, работодатель обязан обеспечить работнику условия труда, соответствующие государственным нормам охраны труда. Условия труда — это вся обстановка, в которой человек работает, в том числе его рабочее место, а также стандарты безопасности труда, режим труда и отдыха.

Подробно требования к микроклимату на работе изложены в санитарных правилах, утвержденными главным санитарным врачом РФ. Так, например, оптимальная температура для работы в офисе установлена на уровне +22—24 °C в холодное время года и +23—25 °C в теплое, максимальная же температура, при которой можно работать в помещении по СанПиНу — +28 °C. Таким образом, работодатель должен обеспечить комфортные условия труда на рабочем месте, однако об обязанности установки кондиционера в нормативных документах не говорится ничего.

При невозможности обеспечить установленные правилами условия труда, согласно действующему постановлению СанПиН 1.2.3685-21, работодатель предоставляет сотрудникам дополнительные оплачиваемые перерывы, или отстраняет их от работы с сохранением ⅔ от среднего заработка. Тем не менее Роспотребнадзор оставляет рекомендацию для работодателей по сокращению продолжительности рабочего дня в условиях некомфортной температуры, поэтому работодатель может принять и такое решение.

«Куда жаловаться, если работодатель этого не делает? Попробуйте поговорить с руководством, четко изложив свою жалобу — вряд ли компания ставит своей целью намеренно вредить своим сотрудникам, держа их в душных, непроветриваемых помещениях. Есть вероятность, что руководство не знает или ранее не обращало внимание на проблему», - отметила эксперт.

Если же руководство не реагирует на устные претензии, переходите к претензиям в письменном виде, а при дальнейшем бездействии со стороны работодателя следует обратиться с жалобой в государственную инспекцию труда и Роспотребнадзор, осуществляющие контроль за выполнением требований по охране труда, а также за соблюдением санитарных норм. Жалобы обычно направляются почтой на адрес, указанный на сайте регулятора.

Согласно Конституции, в случае нарушения своих прав граждане России вправе обращаться в любые органы власти. Нередко пострадавшие работники действительно пишут жалобы во все возможные инстанции — вплоть до обращений к президенту. Даже если вероятность получить позитивный ответ стремится к нулю, в этом есть практический смысл — напор работника может произвести впечатление на работодателя и склонить того к урегулированию спора.