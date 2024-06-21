Праздник «Накануне Купалы» в третий раз пройдет в локнянской деревне Гоголево

Праздник «Накануне Купалы» в третий раз пройдет в деревне Гоголево Локнянского муниципального округа рядом с Полистовским заповедником 6 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике.
Фото здесь и далее: Полистовский заповедник
«Мы очень рады тому, что в нашем празднике каждый год участвуют коллективы и мастера, которые за это время уже стали нашими постоянными, надежными партнерами. И тому, что ежегодно к нам присоединяются новые талантливые люди и инициативы. Это позволяет постоянно обновлять и расширять программу праздника», - поделилась координатор события Надежда Николенко.
В 2024 году фестиваль состоится ровно в канун Иванова дня, 6 июля. Поэтому организаторы добавили новую площадку, она называется «Традиции». Ее участники смогут попробовать себя в реконструкции купальских обрядов: сбор трав, плетение венков и панно из трав, пение особенных песен и закличек, молодецкие забавы. А в завершении всех ждет купальский костер, если позволят погодные условия и большой хоровод.
Еще одним новшеством станет обновленная концертная программа. Вместе с коллективами, которые уже не первый год поддерживают своим участием праздники в Полистовье, 6 июля в Гоголево выступит псковская фолк-рок группа «Вольный ветер». А откроет концертную программу представление для детей от Локнянского народного театра.
«Мы подумали, что приглашение артистов, выступающих с музыкой и песнями в стиле фолк-рок позволит, одновременно, расширить программу концерта и сохранить настроение Купальского вечера, когда обыденное встречается с волшебным», - говорит Екатерина Васильева, заместитель директора Полистовского заповедника.
Так как «Накануне Купалы» праздник не только фольклорный, но и экологический, будут здесь и научно-познавательные мероприятия. Например, наблюдение солнца в телескопы от Псковского планетария и множество разнообразных активностей от детского технопарка «Кванториум Псков». А сотрудники заповедника покажут экологический класс под открытым небом и проведут эко-игры.
Праздник является частью проекта благотворительного фонда «Добрый город» - «Традиции Полистовья», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. Поэтому «Накануне Купалы» - не просто деревенский фольклорный фестиваль, но еще и возможность поддержать развитие деревни Гоголево и местных жителей. А еще грантовая поддержка позволяет сделать почти все мероприятия праздника бесплатными для посетителей. «Такие события дают возможность поддерживать местные инициативы и развивать активное сообщество в малых населенных пунктах, в глубинке», - считает председатель совета фонда «Добрый город», Семён Никонов.
Ну и какой же Купальский праздник без костра и венков, плывущих по реке. Планируется, что это станет вечерней кульминацией фестиваля.
Подробная программа фестиваля «Накануне Купалы»
Мероприятие реализуется в рамках проекта «Традиции Полистовья», поддержанного грантом Президентского фонда культурных инициатив.