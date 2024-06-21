Общество

Праздник «Накануне Купалы» в третий раз пройдет в локнянской деревне Гоголево

Праздник «Накануне Купалы» в третий раз пройдет в деревне Гоголево Локнянского муниципального округа рядом с Полистовским заповедником 6 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

«Мы очень рады тому, что в нашем празднике каждый год участвуют коллективы и мастера, которые за это время уже стали нашими постоянными, надежными партнерами. И тому, что ежегодно к нам присоединяются новые талантливые люди и инициативы. Это позволяет постоянно обновлять и расширять программу праздника», - поделилась координатор события Надежда Николенко.

В 2024 году фестиваль состоится ровно в канун Иванова дня, 6 июля. Поэтому организаторы добавили новую площадку, она называется «Традиции». Ее участники смогут попробовать себя в реконструкции купальских обрядов: сбор трав, плетение венков и панно из трав, пение особенных песен и закличек, молодецкие забавы. А в завершении всех ждет купальский костер, если позволят погодные условия и большой хоровод.

Еще одним новшеством станет обновленная концертная программа. Вместе с коллективами, которые уже не первый год поддерживают своим участием праздники в Полистовье, 6 июля в Гоголево выступит псковская фолк-рок группа «Вольный ветер». А откроет концертную программу представление для детей от Локнянского народного театра.

«Мы подумали, что приглашение артистов, выступающих с музыкой и песнями в стиле фолк-рок позволит, одновременно, расширить программу концерта и сохранить настроение Купальского вечера, когда обыденное встречается с волшебным», - говорит Екатерина Васильева, заместитель директора Полистовского заповедника.

Так как «Накануне Купалы» праздник не только фольклорный, но и экологический, будут здесь и научно-познавательные мероприятия. Например, наблюдение солнца в телескопы от Псковского планетария и множество разнообразных активностей от детского технопарка «Кванториум Псков». А сотрудники заповедника покажут экологический класс под открытым небом и проведут эко-игры.

Праздник является частью проекта благотворительного фонда «Добрый город» - «Традиции Полистовья», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. Поэтому «Накануне Купалы» - не просто деревенский фольклорный фестиваль, но еще и возможность поддержать развитие деревни Гоголево и местных жителей. А еще грантовая поддержка позволяет сделать почти все мероприятия праздника бесплатными для посетителей. «Такие события дают возможность поддерживать местные инициативы и развивать активное сообщество в малых населенных пунктах, в глубинке», - считает председатель совета фонда «Добрый город», Семён Никонов.

Ну и какой же Купальский праздник без костра и венков, плывущих по реке. Планируется, что это станет вечерней кульминацией фестиваля.

Подробная программа фестиваля «Накануне Купалы»

14:00 – экскурсия на эколого-краеведческий маршрут Полистовского заповедника «Люди и леса». По предварительной записи в заповеднике;

14:00 – начало работы ярмарки, музея крестьянского быта – вход свободный;

15:00 – начало работы мастер-классов, площадки «Кванториум псков», площадки «Традиции»: «молодецкие забавы» и «Купальские обереги»;

15:00 – спектакль для детей от локнянского народного театра;

15:00 – свободное посещение деревенского храма;

16:00 – выступление ансамбля «Веснушки» Ушицкого дома культуры и художественных коллективов Локнянского досугового центра;

16:00 – начало работы площадки «Игры нашего двора», игры для детей;

16:00 - наблюдение солнца в телескопы от Псковского планетария;

17:00 – пускание венков и хороводы;

18:00 – выступление фолк-рок группы «Вольный ветер»;

19:30 - 20:30 – купальский костер (в зависимости от погодных условий).

Мероприятие реализуется в рамках проекта «Традиции Полистовья», поддержанного грантом Президентского фонда культурных инициатив.