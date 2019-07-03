Общество

В Центре бесплатной юридической помощи «Земляки» в Пскове и Великих Луках прошел очередной прием граждан

За прошедшую неделю в офисы Центра бесплатной юрпомощи «Земляки» в Пскове и Великих Луках обратилось 10 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата Госдумы Александра Козловского.

Большинство обращений касаются неудовлетворительной работы управляющих организаций. Кроме того, граждане просят помочь подготовить исковые заявления в суд по таким вопросам, как компенсация морального вреда, невозвращенный по расписке долг, по неточным начислениям трудовой пенсии.

Каждое обращение принято в работу, гражданам даны юридические рекомендации.

Добавим, что в Пскове Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» работает по адресу: ул.Некрасова, д.29. Прием проводится по средам с 15 до 18 часов. Записаться можно по телефону: 60-63-36.

Офис в городе Великие Луки работает по адресу: ул. Карла Либкнехта, 13а. Прием ведется по четвергам с 15 до 17 часов. Запись на прием ведется по телефону: 6-99-86.

Также свое обращение можно оставить на сайте центра и в социальной сети «Вконтакте».