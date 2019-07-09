Гордума разрешила Горводоканалу приобрести каналопромывочную машину за 11,2 млн рублей

Псковская городская Дума дала согласие муниципальному предприятию города Пскова «Горводоканал» на совершение крупной сделки по заключению договора на оказание лизинговых услуг. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы, предприятие намерено приобрести в лизинг каналопромывочную машину, и для совершения данной сделки требуется согласие гордумы.
Стоимость каналопромывочной машины - 11 млн 200 тыс рублей, включая НДС 20%. Авансовый платеж - 3 млн рублей, включая НДС 20%. Срок лизинга - 12 месяцев (с января 2020 года по декабрь 2020 года),
Добавим, каналопромывочная машина «КПМ 8000» предназначена для гидродинамической прочистки трубопроводов.