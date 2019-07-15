Общество

НКО Псковской области в срок до 31 июля могут подать заявки на 2-й конкурс президентских грантов

Некоммерческие организации Псковской области, осуществляющие деятельность, направленную на развитие гражданского общества, могут подать заявки на участие в конкурсе президентских грантов в срок до 31 июля этого года. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Важной составляющей любой грантовой заявки являются письма поддержки. В связи с этим администрация Псковской области и Общественная палата приглашают представителей некоммерческих организаций региона принять участие в публичной презентации заявок, которая пройдет во вторник, 23 июля, в 16.00. Мероприятие состоится в проектном офисе «Команда 2018» в Пскове по адресу: ул. Некрасова, 19.

Презентация проектов будет особенно полезна для начинающих НКО и инициативных групп, так как даст возможность заявить о своей деятельности на региональном уровне и получить поддержку.

Также организаторы обращают внимание участников, что изменились требования подачи пакета документов на грантовую поддержку, согласно которым, начиная с этого конкурса, письма поддержки можно будет получить только через публичную презентацию своих проектов.

Лучшие проекты по итогам презентации получат письма поддержки от администрации и Общественной палаты Псковской области и рекомендации от экспертов проектного офиса.

Отметим, что для участия в мероприятии необходимо до 19 июля заполнить заявку на участие по ссылке.