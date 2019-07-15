Общество

Технология LTE-450 позволит покрыть Псковскую область интернетом лучше, чем сотовой связью

На сегодняшний центр муниципальные центры в Псковской области на 100% покрыты сотовой связью, но удаленные от них населенные пункты - только на 15-20%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 16 июля, на заседании администрации Псковской области сообщил начальник управления по цифровому развитию и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

«Обеспечение сотовой связью населенных пунктов населением до 100 человек - для нас это очень большая проблема, потому что мы занимаем второе место в Российской Федерации по количеству таких населенных пунктов», - отметил он.

Денис Матвеев заверил, что специализированная региональная программа позволит решить этот вопрос. «Мы сделали замеры на территории региона – необходимо возвести 91 антенно-мачтовое сооружение, на которых будут находиться оборудование различных операторов. Мы финансируем строительство вышек, а сотовые операторы за свой счет устанавливают на них базовые станции (стоимость одной – 3,5 млн рублей). Такой проект уже был реализован на Кургане Дружбы и в д. Гверздонь», - рассказал он.

По словам чиновника, на реализацию этой программы необходимо выделить около 180 млн рублей. Региональные власти попытаются получить софинансирование в рамках профильного нацпроекта. Два оператора сотовой связи, МТС и МегаФон, уже изъявили желание участвовать в такой программе на основе софинансирования из регионального бюджета (с условием 50/50).

«В идеале такой проект позволит покрыть Псковскую область сотовой связью вплоть до 92%», - добавил Денис Матвеев.

Он также сообщил, что в июне был разыгран конкурс на 680 млн рублей по подключению 601 объекта социально-значимой инфраструктуры на территории Псковской области к сети Интернет. Победителем признана компания «Ростелеком», которая опустила стоимость контракта до 405 млн рублей.

«Это позволит нам подключить все органы власти, учреждения образования, здравоохранения, пожарные части и т.д. к единой сети. При этом оплачиваться услуга в дальнейшем будет из федерального бюджета. С 2020 и до 2024 года полная стоимость услуги предоставления доступа в интернет будет предоставлять федеральный центр», - уточнил Денис Матвеев.

Туда, куда не сможет дойти оптоволокно, доступ в интернет будет обеспечивать с помощью беспроводной связи. Чиновник напомнил, что Псковская область вошла в число трех регионов, в которых будет реализовано пилотный проект LTE-450, который позволит с помощью специальных устройств, работающих на определенной частоте, получить доступ к интернет-сети. Передающие устройства будут расположено на 42 вышках. Это позволит обеспечить выходом во всемирную сеть до 95% территории региона. То есть покрытие будет даже выше, чем у сотовой связи.