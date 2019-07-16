Общество

Елена Полонская: Для решения проблем горожан необходим конструктивный диалог с депутатами гордумы

И.п. главы города Пскова Елена Полонская считает одной из важнейших задач наладить конструктивный диалог с коллегами по городской Думе. Об этом она рассказала в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Она также обратила внимание на то, что каждый депутат должен заниматься своим делом и обязательно общаться с избирателями на округах, чтобы понимать весь спектр задач, которые необходимо решить.

В пример она привела свою работу на округе уже после назначения и.п. главы города Пскова и рассказала о том, что новый статус не освобождает от обязанностей депутата. «Я просто обязана уделять внимание жителям своего округа. Я все также устраиваю приемы граждан и общаюсь с людьми. Жители моего округа знают, что я абсолютно спокойно могу пройтись по квартирам, чтобы узнать как обстоят дела», - подчеркнула Елена Полонская.

«Чтобы эффективно решать проблемы жителей района - нужно их знать. Именно поэтому необходимо выстраивать конструктивный диалог с коллегами-депутатами», - заключила и.п. главы города.