Общество

Стали известны основные травмы детей, погибших или пострадавших в ДТП в Псковской области

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Денис Сачков назвал основные травмы, от которых погибли дети в ДТП в Псковской области. Особенности такого травматизма Денис Скачков озвучил 24 июля на пресс-конференции в Псковском перинатальном центре, проходящей в рамках всероссийского проекта «Детство без опасности».

«В ДТП в 2018 году в нашей области погибло 3-е детей. Они были без детских удерживающих устройств, не пристегнуты. И травмы, повлекшие гибель детей, связаны в основном с шейным отделом позвоночника. Другая же такая причина - черепно-мозговая травма», - отметил Денис Скачков.

Председатель регионального комитета по здравоохранению добавил, что в 95% случаев ДТП с непристегнутыми детьми, где страдает здоровье этих детей, травматизм имеет изолированный характер - скелетные травмы. У 70% - черепно-мозговые травмы. Лишь у 40% - легкие повреждение.

«А по погибшим - статистика еще более удручающая, - подчеркнул Денис Скачков. - У погибших детей - тяжелые травмы с повреждением головного, спинного мозга, травмы лицевого отдела черепа, открыто черепно-мозговые травмы и переделом шейного отдела позвоночника».

На пресс-конференции Денис Скачков призвал родителей пользоваться удерживающим устройством для того, чтобы перевозить детей соответствующего возраста, и отметил, что начала реализации проекта «Детство без опасности» ждут в роддоме в Великих Луках.

Кроме того, на этой пресс-конференции врио начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов озвучил информацию, что в 2019 году удалось сократить количество ДТП с детьми. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество таких ДТП в Псковской области снизилось с 35 до 23, а число раненых детей - с 74 до 29.

Напомним, трехлетний проект «Детство без опасности» начал действовать в России 24 июля. Проект посвящен профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов. Для родителей «Детство без опасности» предполагает единую систему обучения обеспечению безопасности при перевозках детей в автомобилях. В 2019 году проект реализуют в 30 регионах России, а с 2019 по 2021 годы он охватит 100 городов в 85 субъектах РФ. В рамках проекта, для будущих родителей будут организованы обучающие тренинги, посвященные основным правилам перевозки детей в автомобиле: использованию сертифицированных детских удерживающих устройств, соблюдению «детского режима» (установленная скорость, аккуратное вождение) - а также правилам перехода проезжей части дороги с коляской.