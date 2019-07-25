Общество

Замруководителя ФАС рассказал о борьбе с картельными сговорами

Прибывший в Псковскую область заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов поделился мыслями о борьбе с картельными сговорами на территории страны. Андрей Цыганов высказался по теме 26 июля, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Картельные сговоры убивают конкуренцию, потому что в отсутствие конкуренции легче и удобнее работать. Зачем тебе конкуренты, когда перед тобой большой кусок бюджетных денег? - задал риторический вопрос Андрей Цыганов. - Во всех этих картельных сговорах, связанных с распределением и использование бюджетных средств, мы находим не только сговоры по горизонтали: между участниками торгов. Все чаще и чаще обнаруживается представитель власти, который координирует эту деятельность, находится на том самом потоке, ручейке ресурсов, которые на прозрачных честных условиях должны попасть в бизнес. Но нельзя сказать, что санкции не действенны. Это видно по последним 2 годам, по историям, которые происходили с чиновниками разного ранга и разных сфер: здравоохранения, строительства, дорожного строительства, сельского хозяйства».

Кроме того, замруководителя службы добавил, что сейчас по стране ситуация по борьбе с участниками картельных сговоров сдвинулась в лучшую сторону.

«Где есть финансовый ресурс - там у некоторых людей появляется серьезная тяга, чтобы этот ресурс использовать определенным образом. Но, мне кажется, ситуация по борьбе с участниками сговоров сдвинулась в стране в лучшую сторону. Благодаря сотрудничеству с коллегами по экономическому и правоохранительному блоку», - подчеркнул Андрей Цыганов.

Со слов замруководителя службы, летом в 2019 года, когда стала действовать специальная одобренная президентом РФ Владимиром Путиным программа по сотрудничеству с правоохранительными органами, 15-летний опыт взаимодействия этих органов и ФАС перешел на новый, более результативный уровень.