Культура

Писатель Юрий Молин посетил усадьбы Римского-Корсакова и передал музею редкие экспонаты

На этих выходных усадьбы Николая Римского-Корсакова, Вечашу и Любенск, посетил давний друг музея Юрий Молин – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации и писатель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В 1990-е годы, в сложный период восстановления усадебных домов, Юрий Молин оказывал посильную помощь музею: публиковал статьи с целью обратить внимание чиновников и общественности к проблемам восстановления; работал с архивами и делился с сотрудниками музея ценными сведениями и копиями исторических документов, связанными с жизнью Николая Римского-Корсакова.

Также Юрий Молин является одним из самых активных и постоянных дарителей музея-усадьбы. В этот раз музейный друг передал в дар две книги (1903 и 1908 годов издания) и кухонный атрибут начала XX века – ступку с пестиком.

Юрий Молин свои поездки в Плюсский район, где он когда-то трудился, называет глотком свежего воздуха, родным и любимым местом.

Музей выражает искреннюю благодарность Юрию Молину за ценные дары музею и доброе, внимательное отношение к музейным сотрудникам.