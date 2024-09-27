Общество

Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в октябре

Повышение пенсий с 1 октября коснется военных пенсионеров, граждан, которым в сентябре исполнилось 80 лет и тех, кто получил инвалидность первой группы, рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она напомнила, что пенсии военнослужащим в запасе изначально хотели повысить на 4,5 процента, но затем решили индексировать на 5,1%, пишет «Прайм».

«Но для каждого сумма индексации будет разной, поскольку она зависит от звания, выслуги лет и денежного довольствия военнослужащего», - указала эксперт.

В стандартном режиме удвоят фиксированную часть страховой пенсии тем, кому в августе исполнилось 80 лет. То же касается тех, кто получил инвалидность первой группы. Прибавка составит 8134 рубля. Все начисления делаются автоматически, заключила Иванова-Швец.