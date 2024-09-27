Общество

Памяти Валентина Курбатова…

Вечер памяти, посвящённый 85-летию со дня рождения писателя, критика Валентина Курбатова, прошел в Псковской областной универсальной научной библиотеке его имени 28 сентября. Подробнее о событии – в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Марина Игнатьева / ПЛН

Актовый зал библиотеки собрал друзей, товарищей и просто хороших знакомых Валентина Курбатова. Все они пришли почтить память писателя: поделиться воспоминаниями о нем и, конечно, отдать дань творчеству, где так страстно отразилась любовь к русской словесности, русским людям. Ведущим вечера стал близкий друг критика, председатель Псковского регионального отделения Союза писателей России, лауреат множества литературных премий, обладатель золотой пушкинской медали «За заслуги в развитии литературы» Игорь Смолькин.

Встреча «В кругу друзей» началась с показа фильма «Не плачь, душа моя», переместивший гостей в скорбный день прощания с дорогим их сердцу товарищем. Картина посвящена разным периодам жизни Валентина Курбатова, но всех их объединяло одно стремление – стремление жить полно.

«Он с юности спешил жить, не жалея силы, не экономя энергию сердца», – поделился Игорь Смолькин в своём фильме.

Наследие писателя нетленно, его вклад в литературу и, что уж там, в русскую культуру отмечен самыми престижными наградами: знаки лауреата Государственной, Патриаршей, Горьковской и других премий, орден Дружбы, медаль А. С. Пушкина. Всё его навсегда останется нашим – «Крест бесконечный», «Батюшки мои», «Уходящие острова», «Пушкин на каждый день» и многие-многие иные работы Валентина Курбатова, созданные в порыве сердечной боли за веру, народ, Россию.

Фильм напомнил всем собравшимся, каким был критик. Истинный христианин, творец, философ, примерный семьянин, надежный товарищ и просто верный своим принципам Человек с большой буквы – таким его помнят близкие, а мы не забудем.

Титры минорной картины прошли. Загорелся уютный теплый свет настольной лампы, еле освещающий зал, и ведущий произнес свое вступительное слово.

«Язык дан всем, мудрость – немногим. <…> Мудрый сам создает собственное счастье. Давайте вспомним, каким был Валентин Яковлевич Курбатов», – передал эстафету гостям вечера Игорь Смолькин.

Первым рассказать о покинувшем нашу землю писателе вышел заместитель председателя комитета по культуре Владимир Куприн. Он отметил мудрое, по-настоящему позитивное отношение критика к этому миру и призвал выступающих оставить упаднический настрой, как этого хотел бы сам Валентин Курбатов.

В доказательство слов Владимира Куприна зал услышал историю необычного появления на свет писателя, воспоминания об удивительном умении радоваться и оставаться счастливым в любых жизненных ситуациях от человека, с которым критик дружил больше полувека. Речь идет о лауреате первой Региональной литературной премии памяти Валентина Курбатова Владимире Клевцове.

«Мы посмотрели фильм о кончине, похоронах Валентина Яковлевича. Я хочу вспомнить о его рождении. У нас дачи находились в Черняковицах недалеко друг от друга. Ездить надо было на поезде, так что мы встречались в вагоне. И в одну из таких встреч он рассказал мне, как родился. С его слов это звучало так: "Родился я в железнодорожной сторожке, отец служил обходчиком пути. Моя мама рожала меня, а прямо там за перегородочкой рожала и коза. Мама кричит, никак не может родить. Коза кричит, тоже не может родить. Акушерка бегает от козы к матери и обратно, слезно просит: "Миленькие, рожайте, миленькие, рожайте". Тут приходит папа. На улице идет дождь, вода стекает с отцовского плаща. Он видит эту картину и как давай кричать: "Это что еще за бабьи вопли, а ну, цыц!" От крика или страха и моя мама разрешилась, и коза. Не успел еще папин рык стихнуть, как к нему добавился мой плач и "беканье" козленка. И таких историй я наслышан великое множество», – рассказал Владимир Клевцов.

Засуженный артист России Виктор Яковлев рассказал о первой и последней встрече с писателем, большой любви Валентина Курбатова к Пушкину, затмевавшей своей живостью даже чувства именитых пушкинистов. Великий поэт невольно стал началом и концом в тесном общении артиста с писателем. Критик раскрылся для Виктора Яковлева на первом Пушкинском театральном фестивале в 1994 году, а последняя встреча состоялась в Псковском драмтеатре имени А. С. Пушкина за два месяца до смерти писателя. Совпадение или судьба – вот вопрос.

«Конечно, было бы неверно представить Курбатова только строгим судьей, аналитиком. Был он большим художником и человеком, которому свойственно великодушие и которого сопровождает самоирония. <…> Да, он был из тех, с кем разговариваешь, а через десять минут беседы спохватываешься, что не включил диктофон», – подчеркнул заслуженный артист России.

Слова благодарности Валентину Курбатову прозвучали из уст человека, завоевавшего имя писателя в названии библиотеки. Вера Павлова, руководившая учреждением 25 лет, отметила, что критик подарил библиотеке более трех тысяч книг. Ценнее этого – время, проведенное им в читальных залах. Здесь Валентин Курбатов пролистал несчетное количество страниц, просвещал и возможно даже менял жизнь многих молодых и не очень людей.

«Вероятно, через неделю состоится презентация книги "Среди писателей" – интереснейшее издание, с фирменным юмором нашего писателя», – объявила Вера Павлова.

Раньше всех присутствующих с Валентином Курбатовым познакомилась поэт Ирена Панченко. Тогда в 1960-х они вместе работали в «Доме печати». Это было безбожное время, читать Евангелие никто не решался, но только не критик, вспоминала поэт. Именно он разжег ее интерес к священному писанию. «Я была первой, кому он рассказал о Библии. До сих пор я с ней не расстаюсь», – поделилась Ирена Панченко.

Своими воспоминаниями о Валентине Курбатове поделились с гостями поэт и переводчик Татьяна Рыжова и писатель из Пермского края Владимир Маслянка. Татьяна Рыжова представила собравшимся талантливых членов Совета молодых литераторов. Поэты прочли стихотворения критика. А его друг Владимир Маслянка посвятил свои слова восхищения искусству владения словом, которым обладал Валентин Курбатов. «Его речь как ручеек: нужно слушать каждое слово, иначе потом не поймешь, где истоки», – отметил пермский писатель.

Подарок библиотеке преподнес поэт Андрей Бениаминов. Он работал с критиком над проектом псковского регионального отделения Союза писателей России «Бессмертный полк русской поэзии». Поэт передал записки Валентина Курбатова, сделанные во время совместной работы, и пообещал, что это не последний подарок.

При жизни делал добрые дела и сам писатель. Псковский общественник Владимир Шульц рассказал трогательную историю о друге и соратнике Валентине Курбатове. В трудные времена гость вечера получил не только верные наставления от критика, но и крупную финансовую помощь в издании и тиражировании своих произведений.

Так, встреча «В кругу друзей» раскрыла разные стороны этого удивительного и многоликого творца. Как выразился Игорь Смолькин, «ваш наш Валентин Курбатов» подарил миру не только наполненные смыслом, цельностью произведения, но и полностью себя – мудрого, яркого, талантливого, пытливого, порой смешного, но такого своего. Таким писатель запомнился всем, кто его знал. Человека помнят, а значит он жив…

Анна Козырева