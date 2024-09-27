Общество

Шестеро бывших мигрантов в Пскове получили повестки в военкомат

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону провели операцию по выявлению мужчин призывного возраста, прибывших из-за рубежа и получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учёт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военном следственном отделе.

Видео: военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону

В ходе операции удалось проверить 13 граждан. Выявлено шестеро мужчин призывного возраста, не состоящих на воинском учёте. Им вручили повестки и их доставили в военный комиссариат.

«Всем гражданам разъяснена правовая ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ», - рассказали в отделе.