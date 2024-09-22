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Псковский областной суд оставил в силе приговор экс-журналисту за дискредитацию ВС РФ

Псковский областной суд оставил в силе приговор Павлу Дмитриеву, который разместил в открытом доступе материалы, дискредитирующие государственные органы РФ в связи с исполнением ими возложенных на них обязанностей, связанных со спецоперацией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Суд оставил в силе постановление Псковского городского суда от 16 августа, согласно которому обвиняемого признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьей 20.3.3 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Добавим, Павел Дмитриев - экс-журналист «Псковской губернии», эмигрировавший в Ригу и выпускающий там видео на Youtube. Ранее псковский суд признал его виновным из-за видео, размещенном на Youtube-канале.