Общество

Игорь Шеменев намерен покинуть пост руководителя АО «Псковские коммунальные системы»

Генеральный директор АО «Псковские коммунальные системы», экс-депутат Псковской городской Думы 5 созыва Игорь Шеменев намерен покинуть свой пост. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, уход связан с переходом на другую работу в Санкт-Петербург. В настоящее время Игорь Шеменев находится в очередном отпуске до 5 августа и возвращаться на прежнее место работы не собирается.

По имеющейся информации, АО «ПКС» может возглавить исполнительный директор Валерий Петров.

Напомним, Игорь Шеменев родился 30 ноября 1981 года в Пскове. Окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности «Менеджмент организации» и Московский государственный институт международных отношений (МГИМО (Университет) МИД России по специальности «Мировая экономика».

С апреля 2001 по февраль 2002 года занимал пост директора ООО «Арета» (Псков), с февраля 2002 по сентябрь 2003 года работал директором ООО «Дарт» (Псков). В сентябре 2003 года поступил на работу в ООО «Псковрегионгаз» на должность менеджера отдела по реализации газа. С января 2006 года по февраль 2010 года занимал должность заместителя начальника отдела по реализации газа ООО «Псковрегионгаз». С февраля 2010 года - начальник отдела реализации газа компании ООО «Газпром межрегионгаз Псков». С августа 2010 года работал генеральным директором ООО «Псковрегионтеплоэнерго». (в настоящее время «Газпром Теплоэнерго Псков»). С октября 2013 года по настоящее время занимал пост генерального директора АО «Псковские коммунальные системы».

В марте 2012 года Игорь Шеменев был избран депутатом Псковской городской Думы пятого созыва по спискам «Единой России».