Общество

В Псковской области начало осени будет летним

Синоптики прогнозируют, что в Псковской области начало осени будет летним. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

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«Начало первого месяца осени ожидается летним: теплым, а в отдельные дни - даже жарким, до +25 градусов С. И так будет до 5 сентября. А после - также не ожидается каких-то резких изменений в сторону похолодания. Вся первая декада месяца будет комфортной, - отметила Тала Нещадимова. - Даже ночные температуры будут в пределах +10 градусов С. Если будут дожди, то кратковременные. Прогнозировать интенсивные - пока нет оснований. Поэтому всем, кто собрался отгулять отпуск в начале осени, - не придется жаловаться».

Кроме того, начальник Псковского гидрометцентра добавила, что, скорее всего, в целом температура в сентябре будет выше климатической нормы.