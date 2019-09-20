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Первая за 75 лет Божественная литургия совершена в храме Рождества Богородицы села Турово

20 сентября, в канун праздника Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, в храме Рождества Пресвятой Богородицы с.Турово совершена первая за 75 лет Божественная литургия, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

По благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия, праздничное богослужение совершил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы иерей Илия Спиров.

Чтобы разделить с прихожанами храма радость возрождения церковной жизни, в день престольного праздника, богослужение в Турово, посетили верующие из разных уголков Псковской области.

Напомним, что сохранившийся до нашего времени храм Рождества Пресвятой Богородицы с.Турово был построен в 1842 году «тщанием помещика Алексея Васильевича Минина и на добровольные пожертвования от прихожан» на месте ветхой, деревянной церкви.

Храм имел три престола: главный во имя Рождества Богородицы, в правом приделе - святителя Митрофана Воронежского, в левом святителя Николая Чудотворца. На колокольне висело 7 колоколов, на самом большом из которых, весом 188 пудов 39 фунтов, имелись изображения Рождества Богородицы, святителя Николая, архидьякона Стефана и святителя Митрофана Воронежского. В храме находилась местночтимая древняя икона Рождества Богородицы, именуемая Туровская Богородица, местонахождение которой на сегодняшний день неизвестно.

В годы Великой отечественной войны храм в Турово окормлялся духовенством Псковской духовной миссии, священником Иаковом Начисом и псаломщиком Леонидом Начисом.

В 1947 году верующие с.Турово Бежаницкого района обращались в исполком Великолукского облсовета с ходатайством об открытии недействующего храма Рождества Богородицы, однако их заявление было отклонено решением исполкома облсовета от 3 июня 1948 года.

В послевоенные годы здание храма использовалось под склад и постепенно разрушалось, большой церковный колокол был отправлен на переплавку, а оставшиеся малые колокола сняли местные жители.

В 2016 году члены инициативной группы совместно с жителями Турово, по благословению епископа Великолукского Сергия, начали работы по возрождению храма.

2 августа 2016 года, в день памяти святого пророка Божия Илии, Благочинный Новоржевского церковного округа протоиерей Стефан Вахрушев совершил первый молебен у руин храма Рождества Пресвятой Богородицы, в котором приняли участие местные жители.

Как сообщается группе «Восстановление храма в деревне Турово» ВКонтакте, в настоящий момент, на здании храма проходят работы по устройству временной кровли, а также открыт сбор средств на приобретение отопительной печи.