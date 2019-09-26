Общество

Александр Братчиков: Мы переживаем за депутатов

Изменения в положение о бюджетном процессе рассмотрены на сегодняшней сессии Псковской городской Думы. В частности, как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, один из пунктов документа предполагает, чтобы администрация Пскова осуществляла передвижки в бюджете между распорядителями средств без участия депутатов гордумы. Напомним, обычно данные вопросы выносились на сессию гордумы с предварительным рассмотрением на профильном комитете.

Предложение оградить от этого депутатов вызвало недоумение у депутата Олега Брячака («Справедливая Россия»). «Тамара Геннадьевна, прямо у вас спрошу: мы вам что - не нравимся? - спросил он у начальника городского финуправления Тамары Винт. - Почему вы без нас, депутатов, которые отвечают за город, эти передвижки хотите осуществлять? Вы хотите без нас распоряжаться деньгами?»

На этот вопрос ответил глава городской администрации Александр Братчиков: «Мы наоборот за вас переживаем, пытаемся предложить вам поменьше работать».

С тем, что нельзя депутатов ограждать от передвижек в бюджете, согласился и депутат Григорий Турчин. Этот вопрос, по его словам, должен оставаться на контроле.

Руководитель фракции «Единая Россия» Денис Иванов призвал Тамару Винт больше не поднимать вопрос о том, чтобы передвижки в бюджете между распорядителями осуществлялись без контроля депутатов. «Два раза вы уже эту тему поднимали, но в третий раз прошу этого не делать. Мы уже высказали свою позицию. За полгода ничего не поменялось Понимаю, вам нужна оперативность, но что есть в Уставе, то есть», - отметил депутат.

В конечном счете депутаты утвердили изменения в Положение о бюджетном процессе, а пункт про передвижки между распорядителями бюджетных средств приняли с оговоркой, что без депутатов будут приниматься решения только по мелким передвижкам.