Общество

В Пскове проходит осенняя областная продовольственная ярмарка. ФОТО

В Пскове проходит областная продовольственная ярмарка «Осень-2019». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, ярмарка открылась 5 октября в 9.00 и будет работать до 16.00.

Торговые ряды развернулись на Октябрьской площади, на пространстве от Октябрьского проспекта до улицы Некрасова и по улице Советской до пересечения с улицей Детской. Участниками мероприятия стали более 300 фермеров и сельхозпредприятий из Псковской области и соседних регионов: Санкт-Петербурга, Новгородской и Смоленской областей. Концертная программа идет с 10.00 до 15.00.

В рамках продовольственной, ярмарки проходит и традиционный конкурс, на котором будут отмечены лучшие предприятия по производству сельскохозяйственной продукции, перерабатывающей промышленности, а также личные подсобные крестьянско-фермерские хозяйства.

Напомним, что на время работы ярмарки центральные улицы, на которых расположены торговые ряды, будут закрыты для автомобильного движения. Накануне ярмарки, 4 октября, с 20.00 на указанных улицах будет запрещена стоянка транспортных средств.